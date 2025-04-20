О печальном известии сообщили в Минздраве Самарской области. В группе ведомства во Вконтакте опубликован пост о том, что в Самаре на 77-м году из жизни ушла заслуженный врач России Лидия Самарцева. Лидия Степановна была кандидатом медицинских наук и ветераном медико-социальной службы региона, которой отдала более тридцати лет. В ведомстве также уточнили, что Лидия Самарцева на протяжении пяти лет была заведующей кафедры медико-социальной экспертизы и реабилитации СамГМУ. Прощание с Заслуженным врачом Российской Федерации пройдет в Самаре на Дзержинского, 27 20-го апреля в 14:00. Наша редакция выражает искренние соболезнования в адрес родственников и друзей Лидии Степановны! Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре», чтобы в оперативном режиме следить за самыми главными новостями и событиями областной столицы и всего самарского региона!