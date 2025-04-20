Два восьмиклассника арендовали авто за миллион сумов и попали в серьёзную аварию

В ходе расследования было установлено, что автомобиль сдал подросткам человек, не имеющий водительского удостоверения. Машину он купил всего за три дня до аварии — 12 апреля у жителя Ташкента. При этом целью покупки, судя по всему, была именно сдача авто в аренду за деньги — в том числе и несовершеннолетним.