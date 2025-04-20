Два восьмиклассника арендовали авто за миллион сумов и попали в серьёзную аварию

Так, 15 апреля в Янги-Наманганском районе произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Два восьмиклассника школы № 70 через Telegram-канал, где сдают автомобили в аренду, договорились об аренде машины Spark на 8 часов за 1 миллион сумов.
Вскоре после начала поездки подростки разогнали автомобиль до скорости 120 км/ч, после чего, по их словам, у машины отказали тормоза. Потеряв управление, они врезались в бетонное ограждение. Оба получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Особенно симптоматично то, что в этой самой школе незадолго до происшествия уже проводилось собрание с участием сотрудников УБДД. Тема обсуждения — недопустимость управления транспортом несовершеннолетними. На собрании с родителями и педагогами говорили о рисках, но, как показывает практика, слова не дошли до школьников и их родителей.
В ходе расследования было установлено, что автомобиль сдал подросткам человек, не имеющий водительского удостоверения. Машину он купил всего за три дня до аварии — 12 апреля у жителя Ташкента. При этом целью покупки, судя по всему, была именно сдача авто в аренду за деньги — в том числе и несовершеннолетним.
Отдельный вопрос — откуда у восьмиклассников 1 миллион сумов? Один из них признался, что взял деньги с работы отца без разрешения.
Правоохранительные органы пока не сообщили, какое наказание понесёт человек, сдавший машину несовершеннолетним, а также будут ли привлечены к ответственности родители школьников, не проконтролировавшие своих детей и допустившие подобную ситуацию.