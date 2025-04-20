В центре Ростова борются с серьезным пожаром

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 20 апреля, загорелись три заброшенных строения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Донские спасатели уточняют, что ЧП произошло в Кировском районе по адресу: улица Журавлева, 69.
Очевидцы сообщили, что центр города затянуло дымом.
— На месте работают 33 спасателя и 10 спецмашин, — прокомментировали в региональном МЧС.
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