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В центре Ростова борются с серьезным пожаром

В Ростове, в Кировском районе, горят «заброшки».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 20 апреля, загорелись три заброшенных строения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Донские спасатели уточняют, что ЧП произошло в Кировском районе по адресу: улица Журавлева, 69.

Очевидцы сообщили, что центр города затянуло дымом.

— На месте работают 33 спасателя и 10 спецмашин, — прокомментировали в региональном МЧС.

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