Двое участников полумарафона скончались в Алматы

Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи.