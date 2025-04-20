Двое участников полумарафона скончались в Алматы

С глубоким прискорбием сообщаем, что во время Almaty Half Marathon скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы. Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось«Корпоративный фонд “Смелость быть первым”.
Полумарафон прошел утром 20 апреля по маршруту из Парка первого президента до Центрального стадиона. Аккоян Рсалиев регулярно участвует в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.
Сегодня во время полумарафона на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби мужчине внезапно стало плохо, через минуту к нему подъехала бригада скорой помощи, пульса не было.
В 8:15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия" Врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.
Второй погибший — Нурбол Ахмади — ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы. Сегодня во время полумарафона в Алматы на 16 км дистанции бегун потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако, безрезультатно — смерть наступила до приезда бригады.
Когда мы прибыли, в 9:18, на сонной артерии не было пульса, не было дыхания, давление по нулям. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Безуспешно. Смерть наступила до приезда бригады 103. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.
Как сообщили медики, причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, и ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам.
Как сообщила исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева, безопасность участников — приоритет организаторов.
Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи.
Корпоративный фонд «Смелость быть первым» приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.