«Сумку взял в отместку за некультурное поведение». Пьяный минчанин ударил бутылкой по голове незнакомку и украл ее деньги, серьги и икону

24-летний, ранее пять раз судимый минчанин, заключен под стражу и обвиняется в грабеже, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района Минска.
Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле остановочного пункта на ул. Чайлытко в Сухарево, он ударил незнакомую женщину бутылкой по голове из-за того, что потерпевшая сделала ему замечание по поводу того, что он толкнул ее плечом.
Женщина потеряла сознание, а мужчина забрал ее сумку с деньгами, банковскими картами, проездным, ювелирными украшениями, иконой, документами, мобильным телефоном.
Вскоре подозреваемого, а он работает охранником, женат и у него есть маленький ребенок, задержали и возбудили уголовное дело.
«Гражданин ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности — дважды за злостное хулиганство, кражи и причинение менее тяжкого телесного повреждения. Наказание по последнему приговору не отбыто», — отметил зампрокурора Фрунзенского района Андрей Сербун.
Последнее преступление — грабеж с насилием — гражданин признал, однако отметил, что ударил потерпевшую в ответ на то, что она его оскорбила, а сумку взял в отместку за ее некультурное поведение.
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