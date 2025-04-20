«Сумку взял в отместку за некультурное поведение». Пьяный минчанин ударил бутылкой по голове незнакомку и украл ее деньги, серьги и икону

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле остановочного пункта на ул. Чайлытко в Сухарево, он ударил незнакомую женщину бутылкой по голове из-за того, что потерпевшая сделала ему замечание по поводу того, что он толкнул ее плечом.