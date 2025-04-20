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Спасали машины: Что известно о пожаре в центре Ростова, случившемся 20 апреля

В Ростове спасатели ликвидировали открытое горение в центре на Журавлева.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 20 апреля, в Кировском районе на улице Журавлева произошел пожар. Вспыхнули три заброшенных здания, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По словам очевидцев, дымом заволокло почти всю улицу. Пока спасатели боролись с пламенем, местные жители отгоняли автомобили от места происшествия. Одну из машин, чей владелец отсутствовал, пришлось толкать вручную.

На месте работали 33 спасателя, было задействовано 10 единиц спецтехники. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожарные тушили три строения.

Несмотря на ветреную погоду, огнеборцы не допустили распространения огня. В 12:21 спасатели объявили о ликвидации открытого горения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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