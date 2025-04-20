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Проводится проверка: В Кунгуре пятилетний ребенок выпал из окна

В ночь на 19 апреля в Кунгуре ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже.

В ночь на 19 апреля в Кунгуре ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже. Как сообщают в следственном управлении СКР по Пермскому краю, предварительно установлено, что мальчик в это время находился дома один.

Ребенок госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. А родителям напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра. Если в доме ребенок, окна должны быть закрыты и снабжены блокираторами, мебель размещена подальше от подоконников. Москитная сетка не поможет защитить ребенка от падения — она для этого не предназначена.