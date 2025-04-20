Мужчина пострадал при пожаре в частном доме под Краснодаром

20 апреля в станице Елизаветинской произошел пожар. Огонь охватил 100 квадратных метров частного дома, рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.
Сообщение о возгорании по улице Пшеничной поступило диспетчеру в 10:41. Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно отправились к месту вызова.
В 11:10 пожар локализовали на площади 100 «квадратов», а в 11:30 — потушили открытый огонь.
По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.
К тушению возгорания привлекались 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.