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Мужчина пострадал при пожаре в частном доме под Краснодаром

В станице Елизаветинской огонь охватил 100 квадратов дома.

Источник: Комсомольская правда

20 апреля в станице Елизаветинской произошел пожар. Огонь охватил 100 квадратных метров частного дома, рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

Сообщение о возгорании по улице Пшеничной поступило диспетчеру в 10:41. Подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно отправились к месту вызова.

В 11:10 пожар локализовали на площади 100 «квадратов», а в 11:30 — потушили открытый огонь.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

К тушению возгорания привлекались 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.