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В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка

Двухлетняя уфимка выпала из окна первого этажа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 апреля, в Уфе из окна выпала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

По предоставленным данным, ЧП произошло около 13%39 на Мусоргского, 25/1. Предварительно известно, что ребенок был дома с родителями. Взрослые отвлеклись и не заметили, как дочь взобралась на подоконник и выпала из окна первого этажа.

Медики госпитализировали пострадавшую в больницу. О ее состоянии информации нет.

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