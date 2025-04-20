Сегодня, 20 апреля, в Уфе из окна выпала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.
По предоставленным данным, ЧП произошло около 13%39 на Мусоргского, 25/1. Предварительно известно, что ребенок был дома с родителями. Взрослые отвлеклись и не заметили, как дочь взобралась на подоконник и выпала из окна первого этажа.
Медики госпитализировали пострадавшую в больницу. О ее состоянии информации нет.
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