Двое военных погибли в войсковой части в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти два военнослужащих скончались от огнестрельного ранения.
В воскресенье, 20 апреля, в одной из войсковых частей произошел инцидент, в ходе которого двое военных скончались из-за ранений от огнестрельного оружия.
Дело перешло в руки военного следственного комитета. На данный момент детали и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает 78.ru.
Ранее полиция задержала двух военных, которые приехали отдохнуть в отпуске в Петербург и изнасиловали 16-летнюю девушку. Насильники познакомились с ней на кладбище у могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя, а затем пригласили в отель и надругались.