Двое военных погибли в войсковой части в Ленобласти

Ранее полиция задержала двух военных, которые приехали отдохнуть в отпуске в Петербург и изнасиловали 16-летнюю девушку. Насильники познакомились с ней на кладбище у могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя, а затем пригласили в отель и надругались.