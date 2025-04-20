Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое военных погибли в войсковой части в Ленобласти

Обстоятельства произошедшего уточняются, но уже известно, что причиной смерти стали огнестрельные ранения.

В Приозерском районе Ленобласти два военнослужащих скончались от огнестрельного ранения.

В воскресенье, 20 апреля, в одной из войсковых частей произошел инцидент, в ходе которого двое военных скончались из-за ранений от огнестрельного оружия.

Дело перешло в руки военного следственного комитета. На данный момент детали и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает 78.ru.

Ранее полиция задержала двух военных, которые приехали отдохнуть в отпуске в Петербург и изнасиловали 16-летнюю девушку. Насильники познакомились с ней на кладбище у могилы лидера группы «Кино» Виктора Цоя, а затем пригласили в отель и надругались.