ТАСС сообщил о задержании давшего показания на Смирнова экс-депутата

Смирнов был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 года, сменив на этой позиции Романа Старовойта (был губернатором с 2019 года), который перешел на работу в федеральное правительство на пост министра транспорта. В сентябре Смирнов успешно прошел через выборы губернатора, но уже в декабре ушел в отставку с формулировкой по собственному желанию. Врио губернатора региона был назначен глава думского комитета по информационной политике Хинштейн.