ТАСС сообщил о задержании давшего показания на Смирнова экс-депутата

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, давший показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, задержан по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По словам собеседника агентства, с ним проводятся следственные действия в Москве. В понедельник, 21 апреля, следствие намерено обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.
По данным агентства, Васильев вместе с гендиректором компании «КТК Сервис» Андреем Воловиковым дал показания на Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова, арестованных на этой неделе по делу о хищении более 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Облдума 19 апреля досрочно прекратила полномочия депутата, сам он находился в зоне военной операции.
По словам источника РБК, дело в отношении экс-губернатора связано с изготовлением защитных сооружений — «зубов дракона», у правоохранительных органов возникли вопросы к качеству конструкций.
По этому делу также проходит руководство «Корпорации развития Курской области», которая выступала генподрядчиком при строительстве оборонительных сооружений. Под стражей находятся гендиректор корпорации Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова.
Врио курского губернатора Александр Хинштейн, комментируя дело против предшественника, заявил, что «Корпорация развития Курской области» «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области: Смирнов, Дедов и другие — просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды», и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».
Смирнов был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 года, сменив на этой позиции Романа Старовойта (был губернатором с 2019 года), который перешел на работу в федеральное правительство на пост министра транспорта. В сентябре Смирнов успешно прошел через выборы губернатора, но уже в декабре ушел в отставку с формулировкой по собственному желанию. Врио губернатора региона был назначен глава думского комитета по информационной политике Хинштейн.
Хотя формально Смирнов сам написал заявление об увольнении, по словам источников РБК, решение о его уходе приняли в Кремле. Тогда собеседники РБК это объясняли тем, что глава региона «провалил коммуникацию с населением», в том числе с беженцами из районов, подвергшихся нападению Вооруженных сил Украины. Именно поэтому в регион был направлен Хинштейн, известный навыками публичного политика.