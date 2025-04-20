В Ташкенте пьяный мужчина с ножом напугал прохожих и ударил ребёнка в лифте: видео вызвало общественный резонанс

Vaib.uz (Узбекистан. 20 апреля). Сегодня в социальных сетях распространились пугающие видеозаписи, снятые на массиве Себзар в Ташкенте. На кадрах — неадекватный мужчина с ножом, который угрожает прохожим, включая детей, а в одном из видео он даже ударяет ребёнка в лифте, мешая тому нажать кнопку нужного этажа. Эти ролики мгновенно вызвали широкий общественный резонанс и волну возмущения.