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В Ташкенте пьяный мужчина с ножом напугал прохожих и ударил ребёнка в лифте: видео вызвало общественный резонанс

Vaib.uz (Узбекистан. 20 апреля). Сегодня в социальных сетях распространились пугающие видеозаписи, снятые на массиве Себзар в Ташкенте. На кадрах — неадекватный мужчина с ножом, который угрожает прохожим, включая детей, а в одном из видео он даже ударяет ребёнка в лифте, мешая тому нажать кнопку нужного этажа. Эти ролики мгновенно вызвали широкий общественный резонанс и волну возмущения.

Источник: Vaib.Uz

Ситуацию прокомментировали в ГУВД Ташкента. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл 18 апреля около 19:40. В Главное управление охраны общественного порядка поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» на одной из автостоянок, расположенной по улице Себзар, в Шайхантахурском районе.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники органов внутренних дел. По их данным, 67-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать охраннику стоянки и другим прохожим кухонным ножом, грубо нарушая общественный порядок.

После этого мужчина попытался скрыться и забежал в один из многоквартирных домов, где его зафиксировали камеры наблюдения.

Благодаря оперативным действиям правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел внутренних дел. К счастью, как подчёркивается в официальном сообщении, никто не получил ножевых ранений.

В отношении нарушителя было составлено несколько административных протоколов: статья 183 — мелкое хулиганство, статья 194 — невыполнение законных требований сотрудников ОВД, статья 185−2 — ношение холодного оружия или предметов, которые могут использоваться как таковое.

Материалы дела были переданы в суд Шайхантахурского района, который назначил гражданину 10 суток административного ареста.

В соцсетях пользователи требуют более серьёзного наказания, особенно учитывая, что действия мужчины были направлены в том числе против детей. Многих тревожит, что подобный инцидент мог закончиться гораздо трагичнее.