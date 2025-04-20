Под Ростовом начата проверка после того, как теплоход врезался в ворота шлюза

В Семикаракорском районе Ростовской области на реке Дон произошла авария. Теплоход «Альфа» заходил в шлюз. В результате маневра носовая часть судна столкнулась с воротами гидроузла. Само сооружение не пострадало. У теплохода же после этого оказалась помята передняя часть кормы.