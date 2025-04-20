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Под Ростовом начата проверка после того, как теплоход врезался в ворота шлюза

Судно «Альфа» получило повреждения после аварии на Кочетовском гидроузле.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области на реке Дон произошла авария. Теплоход «Альфа» заходил в шлюз. В результате маневра носовая часть судна столкнулась с воротами гидроузла. Само сооружение не пострадало. У теплохода же после этого оказалась помята передняя часть кормы.

Как рассказали в Южной транспортной прокуратуре, никто не пострадал.

— Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что последствия аварии ликвидировали 10 спасателей.