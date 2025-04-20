На реке Дон восстановили судовой ход, который был перекрыт из-за аварии

В Семикаракорском районе Ростовской области на 12 часов был перекрыт судовой ход на реке Дон. Эта мера была связана с аварией, случившейся ночью на Кочетовском гидроузле. Теплоход «Альфа» заходил в шлюз и столкнулся носом с воротами.
Однако сейчас движение по Дону вновь возобновлено. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
В Южной транспортной прокуратуре добавили, что никто не пострадал, разлива нефти не произошло. Тем не менее надзорное ведомство начало проверку по факту ЧП на воде.
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