Шина отлетела от колеса и вернулась назад во время гонок в Петербурге

На автодроме «Санкт-Петербург» в рамках чемпионата LET"S DRIFT 2025 произошел курьезный инцидент, который удивил даже опытных зрителей. Во время заезда у дрифтующего Nissan на высокой скорости отлетела шина.
Несмотря на потерю покрышки, автомобиль продолжил движение, а отделившаяся резина выкатилась за пределы трассы. Однако затем произошло необъяснимое — шина изменила траекторию и буквально «сама» вернулась на колесо.
Комментаторы и зрители не поверили своим глазам, когда машина, как ни в чем не бывало, продолжила заезд.