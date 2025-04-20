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Шина отлетела от колеса и вернулась назад во время гонок в Петербурге

Этот уникальный случай моментально стал главным обсуждаемым моментом соревнований.

На автодроме «Санкт-Петербург» в рамках чемпионата LET"S DRIFT 2025 произошел курьезный инцидент, который удивил даже опытных зрителей. Во время заезда у дрифтующего Nissan на высокой скорости отлетела шина.

Несмотря на потерю покрышки, автомобиль продолжил движение, а отделившаяся резина выкатилась за пределы трассы. Однако затем произошло необъяснимое — шина изменила траекторию и буквально «сама» вернулась на колесо.

Комментаторы и зрители не поверили своим глазам, когда машина, как ни в чем не бывало, продолжила заезд.