В центре Ростова горели заброшенные здания

Как сообщалось, что за минувшие сутки, 19 апреля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия девяти пожаров, шесть возгораний сухой растительности. Также сотрудники МЧС выезжали на помощь при восьми ДТП. Были спасены два человека — один от огня и один пострадавший при аварии.