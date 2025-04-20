Под Ростовом пожар на лодочной станции попал на видео

В Ростове в воскресенье, 20 апреля, сложилась неблагоприятная пожарная обстановка. Так, в первой половине дня в Кировском районе города тушили заброшенные строения. А уже через пару часов стало известно, что на левом берегу Дона, рядом с лодочной станцией, горит сухая трава.