Под Ростовом пожар на лодочной станции попал на видео

В Ростове в воскресенье, 20 апреля, сложилась неблагоприятная пожарная обстановка. Так, в первой половине дня в Кировском районе города тушили заброшенные строения. А уже через пару часов стало известно, что на левом берегу Дона, рядом с лодочной станцией, горит сухая трава.
— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:06, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Из-за ветра существует угроза распространения огня. Фото: Елена Соболева.
Это ЧП очевидцы сняли на видео. Клубы дыма видны даже с трассы. Пока что точных данных о площади возгорания и пострадавших нет. Продолжаем следить за обстановкой.
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