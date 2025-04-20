Экс-депутат Курской облдумы Васильев задержан по делу о хищении средств

Следствие планирует обратиться в суд для избрания господину Васильеву меры пресечения 21 апреля. Сейчас с ним проводятся следственные действия в Москве. 19 апреля Курская областная дума прекратила полномочия Максима Васильева на основании его письменного заявления. В тот же день Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск о взыскании более 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров областной корпорации развития и других участников строительства линий обороны.