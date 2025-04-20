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Экс-депутат Курской облдумы Васильев задержан по делу о хищении средств

Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств на создание фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Следствие планирует обратиться в суд для избрания господину Васильеву меры пресечения 21 апреля. Сейчас с ним проводятся следственные действия в Москве. 19 апреля Курская областная дума прекратила полномочия Максима Васильева на основании его письменного заявления. В тот же день Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск о взыскании более 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров областной корпорации развития и других участников строительства линий обороны.

Максим Васильев и генеральный директор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания по делу бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Господа Смирнов и Дедов были задержаны 15 и 16 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что они похитили не менее 1 млрд руб. из бюджета региона. Оба вину не признают.