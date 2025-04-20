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Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

Пожар в воскресенье, 20 апреля, произошел в грузинском ресторане Джонджоли на Пятницкой улице в центре Москвы.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Данные о причинах возгорания и информация о пострадавших уточняются, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в этот же день в премиальном яхт-клубе Royal Yach Club в Москве загорелась плавучая баня. Площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров, находившиеся внутри люди успели эвакуироваться.

Другой случай произошел в столице 19 апреля, когда в двухэтажном здании автосервиса в районе Северное Бутово вспыхнул пожар, который привел к обрушению кровли на объекте. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб вскоре потушили пламя.