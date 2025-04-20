Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Данные о причинах возгорания и информация о пострадавших уточняются, передает РЕН ТВ.
Кроме того, в этот же день в премиальном яхт-клубе Royal Yach Club в Москве загорелась плавучая баня. Площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров, находившиеся внутри люди успели эвакуироваться.
Другой случай произошел в столице 19 апреля, когда в двухэтажном здании автосервиса в районе Северное Бутово вспыхнул пожар, который привел к обрушению кровли на объекте. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб вскоре потушили пламя.