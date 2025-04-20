В аварии под Ростовом погиб четырехлетний мальчик, двое детей ранены

В Ростовской области в воскресенье днем, 20 апреля, на поселковой трассе в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщили в региональной ГАИ, водитель «ВАЗа», по предварительным данным, не уследил за скоростью. В итоге 26-летний мужчина не справился с управлением. Автомобиль вначале вылетел с дороги, а потом врезался в дерево.