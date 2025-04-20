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В аварии под Ростовом погиб четырехлетний мальчик, двое детей ранены

Под Ростовом после столкновения «ВАЗа» с деревом один ребенок погиб, двое ранены.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье днем, 20 апреля, на поселковой трассе в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. Как сообщили в региональной ГАИ, водитель «ВАЗа», по предварительным данным, не уследил за скоростью. В итоге 26-летний мужчина не справился с управлением. Автомобиль вначале вылетел с дороги, а потом врезался в дерево.

Удар был такой силы, что машина превратилась в кусок искореженного металла. По данным ГАИ, четырехлетний мальчик, находившийся в салоне, скончался на месте происшествия. Девочки, возраст которых три года и шесть лет, получили травмы. На скорой помощи их отвезли в больницу.

— По факту аварии начата проверка, — прокомментировали в пресс-службе региональной ГАИ.