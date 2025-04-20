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В Самарской области женщина за рулем иномарки сбила 8-летнего велосипедиста

Дорожный инцидент случился в Красноярском районе 1вечером 19-го апреля.

Дорожный инцидент случился в Красноярском районе 1вечером 19-го апреля. Об этом сообщили в региональном управлении ГАИ.

Дорожная авария произошла в Красном Яре на улице Пионерская. «Черри Тигго» в 17:50 проезжал дом № 43 и наехал на восьмилетнего велосипедиста. Мальчик был доставлен в больницу.

За рулем иномарки находилась 42-летняя женщина, которой медицингская помощь не понадобилась.

Всего за 19-е апреля на территории области зафиксировано 7 дорожных аварий, в которых пострадало 8 человек и один погиб.

В общей сложности за минувшие сутки инспекторы ГАИ зарегистрировали 419 нарушений правил дорожного движения. Самое распространенное — незаконная тонировка (63).

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