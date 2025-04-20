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В аэропорту Алматы подросток заявил о бомбе в рюкзаке друга

В аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский городской оперативный штаб.

Источник: polisia.kz

Алматинский городской оперативный штаб сообщает, что на днях в Международном аэропорту Алматы произошел инцидент: один из подростков в шутку сообщил, что у его друга в рюкзаке находится взрывное устройство.

В результате был задействован план по проверке воздушного судна и всех пассажиров, что повлекло за собой задержку рейса и временное ограничение полетов.

"Подобные высказывания, даже произнесенные в шутку, воспринимаются как потенциальная угроза безопасности и влекут за собой соответствующую проверку, а в ряде случаев — привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Просим граждан проявлять ответственность и воздерживаться от употребления слов и выражений, связанных с угрозами, оружием, взрывными устройствами и иными потенциально опасными темами в зоне досмотра и на борту воздушного судна.

Такие «шутки» неуместны и могут повлечь за собой серьезные правовые последствия", — предупреждает ведомство.