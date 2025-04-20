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Гвардейцы спасли автомобиль от огня в Павлодаре до прибытия пожарных

Военнослужащие воинской части 5512 Национальной гвардии МВД РК помогли ликвидировать возгорание автомобиля в Павлодаре, не дожидаясь прибытия спасателей. Инцидент произошёл на улице Сагадата Нурмагамбетова, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Источник: Нацгвардия РК

Старший патрульной группы рядовой Ернур Аманкул немедленно сообщил о происшествии дежурному по нарядам и вызвал экстренную службу 101. Он отбуксировал автомобиль в безопасное место и с помощью огнетушителя ликвидировал возгорание. Пожар был потушен до прибытия спасателей.

Водитель, похоже, находился в состоянии шока. Он растерянно стоял перед охваченным пламенем автомобилем. Я сразу достал огнетушитель из багажника и приступил к тушению. Затем снял аккумулятор. Мы быстро оцепили район, чтобы никто из прохожих не пострадал.

рассказал командир патрульной группы рядовой Ернур Аманкул

До приезда пожарных гвардейцы успешно справились с очагом возгорания. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям военнослужащих удалось предотвратить возможные последствия.