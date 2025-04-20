Гвардейцы спасли автомобиль от огня в Павлодаре до прибытия пожарных

Старший патрульной группы рядовой Ернур Аманкул немедленно сообщил о происшествии дежурному по нарядам и вызвал экстренную службу 101. Он отбуксировал автомобиль в безопасное место и с помощью огнетушителя ликвидировал возгорание. Пожар был потушен до прибытия спасателей.
Водитель, похоже, находился в состоянии шока. Он растерянно стоял перед охваченным пламенем автомобилем. Я сразу достал огнетушитель из багажника и приступил к тушению. Затем снял аккумулятор. Мы быстро оцепили район, чтобы никто из прохожих не пострадал.
До приезда пожарных гвардейцы успешно справились с очагом возгорания. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям военнослужащих удалось предотвратить возможные последствия.