Два человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Ранее в воскресенье, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, ВСУ трижды обстреляли Горловку, применив ствольную артиллерию натовского калибра и кассетные боеприпасы. Также украинские войска атаковали Горловку при помощи БПЛА. Приходько сообщал об одном мирном жителе, пострадавшем в результате обстрелов.
«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух», — сообщил мэр.
В субботу Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.