Мужчина напал на бортпроводника после приземления самолета в Актау

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Ladakz — пассажиры рейса авиакомпании SCAT рассказали об инциденте, произошедшем после посадки самолета в Актау.
"Мужчина, уже покинувший борт, внезапно вспомнил, что забыл телефон, и попытался вернуться в салон.
Когда бортпроводник напомнил о правилах безопасности — возвращаться в самолет после выхода категорически запрещено — пассажир начал агрессировать и ударил бортпроводника по лицу", — сообщается в публикации.
По словам очевидцев, мужчина грубо прорвался в салон, расталкивая людей, и самостоятельно забрал телефон. После этого его вывели из самолета.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию на транспорте. Нам сообщили, что мужчину уже задержали.
«Данный факт зарегистрирован в Линейном отделе полиции на станции Мангыстау. Правонарушитель задержан. Проводится проверка. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям пассажира», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.