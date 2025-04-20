У 43-летнего жителя Самарской области изъяли около 400 граммов сушеной конопли

В Сергиевске местные полицейские провели обыски в квартире местного жителя. Там они обнаружили 390 граммов конопли.
Ранее в полицию поступил сигнал о том, что мужчина хранит у себя марихуану. 43-летний хозяин квартиры рассказал полицейским, что собрал коноплю несколько месяцев назад вблизи реки Сок. Далее мужчина планировал использовать сушеное сырье в личных целях. По словам задержанного, продавать наркосодержащее растение он не планировал.
Если полицейские установят, что мужчина действительно не собирался продавать «запрещенку», то ему грозит административное наказание за незаконное хранение конопли в значительном размере без цели сбыть ее — до 15 суток ареста или от 500 до 1000 рублей штрафа.
На время расследования житель Сергиевск находится под подпиской о невыезде.
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