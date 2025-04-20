Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинец пытался убежать в Молдову от насильной мобилизации в цистерне с маслом: Пограничники задержали и беглеца, и водителя масловоза

Чуда не произошло, попытку перехода границы пресекли.

Источник: Комсомольская правда

Украинец пытался убежать в Молдову от насильной мобилизации в цистерне с маслом.

В Погранслужбе Украины рассказали, что мужчину нашли в подвешенном положении при проверке груза в пункте пропуска «Мамалыга» на границе с Молдовой.

43-летний житель Одессы ехал по грудь опустившись в цистерну с маслом от Винницы — почти 250 километров.

Его выдали специальные крепления на люке отсека.

Водитель масловоза тоже арестован.

Фото: Пограничная служба Украины.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ПАС разрешила праздновать Пасху жителям Молдовы специальным решение минюста — это не шутка: Позволили и Благодатный огонь раздавать, за которым дважды не выпускали священника из страны.

Светлый праздник, а также куличи и Благодатный огонь «не противоречат законодательству ЕС» [официальное заявление] (далее…).

«Гении» из Нацархива показали, как питались советские депутаты: Сегодняшние молдавские бонзы только посмеялись бы над тем меню — сами лопают от пуза деликатесы, разрушая страну.

Перед Пасхальными праздниками Национальный архив Молдовы решил поразить общественность списком продовольствия спецбуфета для президиума, а также участников сессии Верховного совета МССР (далее…).

Трудности перевоза: Благодатный огонь, несмотря на почти детективную историю, сегодня горит в храмах и домах Молдовы.

Провокаций при раздаче Благодатного огня в Кишиневе, к счастью, уже не было (далее…)чп.