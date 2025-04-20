Украинец пытался убежать в Молдову от насильной мобилизации в цистерне с маслом: Пограничники задержали и беглеца, и водителя масловоза

Украинец пытался убежать в Молдову от насильной мобилизации в цистерне с маслом.
В Погранслужбе Украины рассказали, что мужчину нашли в подвешенном положении при проверке груза в пункте пропуска «Мамалыга» на границе с Молдовой.
43-летний житель Одессы ехал по грудь опустившись в цистерну с маслом от Винницы — почти 250 километров.
Его выдали специальные крепления на люке отсека.
Водитель масловоза тоже арестован.
Фото: Пограничная служба Украины.
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