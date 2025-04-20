Гладков: в Белгородской области пострадал ребенок из-за подаренной мины

Предварительно, семье мальчика подарили мину несколько месяцев назад и заверили, что она обезврежена. Впоследствии, 20 апреля, ребенок взял снаряд в руки, и он сдетонировал. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу.
«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие. Правоохранительные органы работают на месте происшествия», — добавил Вячеслав Гладков.
Накануне сообщалось, что житель Курской области наступил на мину «лепесток». По словам исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, пострадавший находится под присмотром врачей.