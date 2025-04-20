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Гладков: в Белгородской области пострадал ребенок из-за подаренной мины

В селе Таврово Белгородской области пострадал 12-летний мальчик из-за детонации мины «колокольчик», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Предварительно, семье мальчика подарили мину несколько месяцев назад и заверили, что она обезврежена. Впоследствии, 20 апреля, ребенок взял снаряд в руки, и он сдетонировал. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу.

«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие. Правоохранительные органы работают на месте происшествия», — добавил Вячеслав Гладков.

Накануне сообщалось, что житель Курской области наступил на мину «лепесток». По словам исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, пострадавший находится под присмотром врачей.