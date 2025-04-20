В Ростове 12-летняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП

В Ростове на улице Детской в воскресенье, 20 апреля, произошла авария с участием двух автомобилей. По данным пресс-службы региональной ГАИ, 37-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Фольксваген», которым управлял 46-летний мужчина. Никто из водителей не пострадал. А вот пассажиры «Фольксвагена» — 12-летняя девочка, 43-летняя женщина и 46-летний мужчина — получили травмы.