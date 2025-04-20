Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 12-летняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП

В Ростове из-за нарушившего правила водителя ранены три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на улице Детской в воскресенье, 20 апреля, произошла авария с участием двух автомобилей. По данным пресс-службы региональной ГАИ, 37-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Фольксваген», которым управлял 46-летний мужчина. Никто из водителей не пострадал. А вот пассажиры «Фольксвагена» — 12-летняя девочка, 43-летняя женщина и 46-летний мужчина — получили травмы.

— Полицейские устанавливают детали аварии, — прокомментировали в ГАИ.

Еще одно серьезное ДТП случилось в Волгодонском районе. Многодетная мать не справилась с управлением, и «ВАЗ» влетел в дерево. Ее четырехлетний сын погиб на месте. Двухлетняя и шестилетняя дочки пострадали. Также травмы получила мать. Все трое сейчас в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В аварии под Ростовом погиб четырехлетний мальчик, двое детей ранены.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ.

Погиб на глазах у семьи: Под Ростовом многодетная мать с детьми разбилась в аварии.