В Ростове 12-летняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП

В Ростове на улице Детской в воскресенье, 20 апреля, произошла авария с участием двух автомобилей. По данным пресс-службы региональной ГАИ, 37-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Фольксваген», которым управлял 46-летний мужчина. Никто из водителей не пострадал. А вот пассажиры «Фольксвагена» — 12-летняя девочка, 43-летняя женщина и 46-летний мужчина — получили травмы.
— Полицейские устанавливают детали аварии, — прокомментировали в ГАИ.
Еще одно серьезное ДТП случилось в Волгодонском районе. Многодетная мать не справилась с управлением, и «ВАЗ» влетел в дерево. Ее четырехлетний сын погиб на месте. Двухлетняя и шестилетняя дочки пострадали. Также травмы получила мать. Все трое сейчас в больнице.
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