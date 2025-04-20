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Под Ростовом площадь пожара у лодочной станции достигла 1000 кв. метров

Под Ростовом локализован пока лишь один очаг пожара на левом берегу.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом на левом берегу в районе лодочной станции уже несколько часов горит камыш и сухая трава. На месте ЧП образовалось сразу два крупных очага. Пламя на одной площадке в 1000 квадратных метров уже локализовали.

На втором участке ситуация по-прежнему напряженная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Борьба с огнем продолжается.

Ранее в Ростове в центре города сгорели три «заброшки». Здесь площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и раненых нет.

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