Под Ростовом площадь пожара у лодочной станции достигла 1000 кв. метров

Под Ростовом на левом берегу в районе лодочной станции уже несколько часов горит камыш и сухая трава. На месте ЧП образовалось сразу два крупных очага. Пламя на одной площадке в 1000 квадратных метров уже локализовали.
На втором участке ситуация по-прежнему напряженная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Борьба с огнем продолжается.
Ранее в Ростове в центре города сгорели три «заброшки». Здесь площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и раненых нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Под Ростовом пожар на лодочной станции попал на видео.