В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие

ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого.
«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания. Предварительно, за помощью обратились 4 пассажира», — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. «При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в пресс-службе ведомства.