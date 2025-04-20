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В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого.

«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания. Предварительно, за помощью обратились 4 пассажира», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. «При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в пресс-службе ведомства.