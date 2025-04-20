В Дзержинске автобус врезался в здание, есть пострадавшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.