Чешское издание обвинило церковь в работе на российскую разведку

В прошлом году Николай Лищенюк, ранее возглавлявший православный приход в Карловых Варах, был депортирован из Чехии по причинам, которые, согласно официальным заявлениям, связаны с обеспечением национальной безопасности. В настоящее время руководство приходом осуществляет Иларион, до этого занимавший церковную должность в Будапеште.