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Трамп сделал заявление по поводу сделки между Россией и Украиной

Россия и Украина смогут заключить соглашение уже на этой неделе. Такую надежду выразил президент США Дональд Трамп.

Трамп дал прогноз на мирные переговоры РФ и Украины.

Россия и Украина смогут заключить соглашение уже на этой неделе. Такую надежду выразил президент США Дональд Трамп.

«Будем надеяться, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Затем оба начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают целое состояние!», — сказал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявлял, что отношения между Россией и США можно перестроить через коммерческое сотрудничество, что обеспечит стабильность в регионе. Он также отмечал продвижение в переговорах по Украине и сообщал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта.