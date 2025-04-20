Трамп сделал заявление по поводу сделки между Россией и Украиной

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявлял, что отношения между Россией и США можно перестроить через коммерческое сотрудничество, что обеспечит стабильность в регионе. Он также отмечал продвижение в переговорах по Украине и сообщал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта.