Ранее южнокорейский политолог Чже Сун Хун отмечал, что США и лично Дональд Трамп заинтересованы в сохранении переговорного процесса по Украине после пасхального перемирия, поскольку отказ от участия может лишить Вашингтон важных соглашений и усилить позиции России. Перемирие, объявленное Владимиром Путиным, по его мнению, не удовлетворяет обе стороны и может быть краткосрочным, однако демонстрирует стремление к поиску мирного решения конфликта.