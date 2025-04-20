На Украине раскрыли, как США делают страну своей колонией

Ранее Владимир Зеленский уже выражал обеспокоенность изменением условий соглашения по управлению украинскими ископаемыми, отмечая, что США настаивают на заключении полноценного договора вместо рамочного, как предполагал Киев. По данным Financial Times, Вашингтон стремится получить доступ к ключевым ресурсам Украины, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отложено после визита Зеленского в США в феврале.