Пожар в Черняховске: эвакуированы жильцы, есть пострадавший

Общая площадь возгорания составила 55 квадратных метров.
Оперативное реагирование МЧС позволило быстро локализовать возгорание. К тушению пожара были привлечены 19 пожарных и 4 специализированных автомобиля ведомства. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения.
Пострадавшая в результате происшествия — хозяйка квартиры. Женщина получила отравление угарным газом и была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.
Жителям дома была организована временная эвакуация. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб от пожара. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении документов и имущества.