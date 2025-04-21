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Пожар в Черняховске: эвакуированы жильцы, есть пострадавший

Крупный пожар произошел в городе Черняховск по адресу улица Карла Маркса: в трехкомнатной квартире многоквартирного дома вспыхнул огонь, охватив две жилые комнаты, кухню и кровлю здания.

Источник: Янтарный край

Общая площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

Оперативное реагирование МЧС позволило быстро локализовать возгорание. К тушению пожара были привлечены 19 пожарных и 4 специализированных автомобиля ведомства. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения.

Пострадавшая в результате происшествия — хозяйка квартиры. Женщина получила отравление угарным газом и была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Жителям дома была организована временная эвакуация. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб от пожара. Жильцам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении документов и имущества.