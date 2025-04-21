The Times: Британия в 16 раз увеличит производство крупнокалиберных снарядов

«Великобритания значительно увеличит свои возможности по производству взрывчатых веществ, чтобы больше не зависеть от США и Франции в плане поставок боеприпасов. На объектах по всей Великобритании будут установлены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-мм снарядах для пушек британской армии и в других видах оружия», — пишет The Times.