The Times: Британия в 16 раз увеличит производство крупнокалиберных снарядов

Великобритания наращивает вооружение, чтобы не зависеть от зарубежных поставок.
Великобритания намерена значительно увеличить выпуск взрывчатого вещества RDX (гексогена), а также артиллерийских снарядов калибра 155 мм с целью снижения зависимости от импорта из США и Франции. В течение ближайших двух лет компания BAE планирует увеличить производство 155-миллиметровых снарядов для гаубиц и самоходных артиллерийских установок в 16 раз, сообщает The Times.
«Великобритания значительно увеличит свои возможности по производству взрывчатых веществ, чтобы больше не зависеть от США и Франции в плане поставок боеприпасов. На объектах по всей Великобритании будут установлены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-мм снарядах для пушек британской армии и в других видах оружия», — пишет The Times.
В беседе с изданием представитель руководства BAE Стив Кардью сообщил, что компания разработала и первой в мире приступает к внедрению инновационной технологии производства гексогена. По его словам, автоматизированная линия, все оборудование которой размещается в стандартном транспортном контейнере, способна ежегодно производить до 100 тонн взрывчатого вещества.
Сборка готовых боеприпасов будет осуществляться на новом заводе BAE в Уэльсе, запуск которого запланирован на это лето. Кроме того, британская оборонная компания BAE Systems намерена построить еще три дополнительных объекта для повышения устойчивости ключевого производства на случай возможных атак на один из заводов.
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