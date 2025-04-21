ВСУ вышли с белым флагом на запорожском направлении

Ранее сообщалось, что на линии фронта российские и украинские военные уже предпринимали попытки эвакуации тел погибших из так называемой «серой зоны» во время пасхального перемирия. Несмотря на договоренности о временной приостановке огня, российское Минобороны фиксировало многочисленные нарушения перемирия со стороны Украины.