Депутат Слуцкий: Киев обещал зеркальные действия, но зеркало оказалось кривым

Срок перемирия истек, а команды из Кремля о продлении не поступало, передает RT. По данным минобороны РФ, украинские боевики обстреляли позиции российских войск на территории ДНР примерно 444 раза, нанесли 900 ударов при помощи БПЛА. Больше остальных досталось пограничью Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть жертвы среди мирного населения. Военкоры сообщали и о других провокациях.