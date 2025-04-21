Леонид Слуцкий подвел итоги «пасхального перемирия».
Обещания киевского режима во время «пасхального перемирия» оказались «кривым зеркалом». Так прокомментировал окончание режима тишины глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально в ответ на предложение России.
«Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом РФ [Владимиром Путиным] пасхальное перемирие. Но зеркало оказалось кривым», — написал Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.
Срок перемирия истек, а команды из Кремля о продлении не поступало, передает RT. По данным минобороны РФ, украинские боевики обстреляли позиции российских войск на территории ДНР примерно 444 раза, нанесли 900 ударов при помощи БПЛА. Больше остальных досталось пограничью Брянской, Курской и Белгородской областей. Есть жертвы среди мирного населения. Военкоры сообщали и о других провокациях.