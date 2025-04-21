Ранее Шеремет уже обвинял Зеленского в нарушении ключевых мирных договоренностей, включая отказ от ударов по энергетическим объектам и прекращение военных действий в Черном море. По словам депутата, Киев лишь формально соглашается на перемирие, но на деле саботирует эти инициативы. Аналогичную позицию ранее высказывал и Виктор Медведчук, который также выражал недоверие к действиям украинского президента.