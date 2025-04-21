«Известия»: у Европы кончились старые танки для Украины

«У Германии больше нет танков Leopard 1 — все отремонтированные единицы уже переданы Вооруженным силам Украины. Чехия также полностью израсходовала свои советские и собственные танки Т-72М1. У других стран Восточной Европы запасы старых танков собственного и советского производства также закончились. Но Европа в принципе не планирует делиться своими танками с Украиной и сейчас даже не обсуждает танковый вопрос», — пишут «Известия».