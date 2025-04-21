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«Известия»: у Европы кончились старые танки для Украины

Европейские страны практически исчерпали запасы старых танков и бронетехники, которые могли быть переданы Украине, а поставки современных машин в ближайшее время не планируются. Об этом сообщает OSINT-исследователи.

Танки Т-72 используются ВСУ.

Европейские страны практически исчерпали запасы старых танков и бронетехники, которые могли быть переданы Украине, а поставки современных машин в ближайшее время не планируются. Об этом сообщает OSINT-исследователи.

«У Германии больше нет танков Leopard 1 — все отремонтированные единицы уже переданы Вооруженным силам Украины. Чехия также полностью израсходовала свои советские и собственные танки Т-72М1. У других стран Восточной Европы запасы старых танков собственного и советского производства также закончились. Но Европа в принципе не планирует делиться своими танками с Украиной и сейчас даже не обсуждает танковый вопрос», — пишут «Известия».

В ряде европейских стран склады хранения бронетехники стремительно пустеют из-за передачи значительной части старых боевых машин Украине. Из хранилищ исчезли немецкие БМП Marder и другие машины исторических моделей — все это теперь находится на вооружении украинской армии.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.