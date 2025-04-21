NYT: глава Пентагона слил данные о военных ударах США в семейный чат

«Хегсет в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудником Пентагона, а также братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе, работающих в военном ведомстве, выкладывал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям йеменских хуситов из мятежного движения “Ансар Аллах”», — пишет NYT. Чат был создан лично главой Пентагона.