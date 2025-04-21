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NYT: глава Пентагона слил данные о военных ударах США в семейный чат

Глава Пентагона Пит Хегсет отправлял своим родственникам детальную информацию о военных ударах США по Йемену, включая графики полетов истребителей. Об этом сообщает газета The New York Times.

Глава Пентагона отправлял данные о нанесенных ударах по Хуситам в чат с родственниками.

Глава Пентагона Пит Хегсет отправлял своим родственникам детальную информацию о военных ударах США по Йемену, включая графики полетов истребителей. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Хегсет в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудником Пентагона, а также братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе, работающих в военном ведомстве, выкладывал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям йеменских хуситов из мятежного движения “Ансар Аллах”», — пишет NYT. Чат был создан лично главой Пентагона.

Ранее аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку из-за утечки данных об ударах США по Йемену в мессенджере Signal. Поводом для проверки стали опасения, что чиновники, включая министра обороны, могли нарушить правила использования коммерческих приложений и обращения с секретной информацией.