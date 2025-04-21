Минздрав правительства хуситов сообщил о 12 жертвах авиаударов США в Сане

Ранее США нанесли авиаудар по нефтяному порту Рас Иса в провинции Эль-Ходейда. По данным Центрального командования ВС США, целью удара было пресечение финансирования хуситов. Сообщалось, что в результате атаки погибли 20 человек, ещё 50 получили ранения.