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Минздрав правительства хуситов сообщил о 12 жертвах авиаударов США в Сане

В результате авиаударов США в столице Йемена, Сане, погибли 12 человек. Информацию предоставило Министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов).

Источник: Life.ru

По предварительным данным, атака пришлась по рынку и жилому району Фарва. Помимо погибших, ранения различной степени тяжести получили 30 человек. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah, ссылаясь на сообщение минздрава.

«По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США в отношении рынка и народного района Фарва достигло 12 человек, еще 30 ранены», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и гражданской обороны. Они продолжают поиск пострадавших, которые могут находиться под завалами разрушенных зданий.

Ранее США нанесли авиаудар по нефтяному порту Рас Иса в провинции Эль-Ходейда. По данным Центрального командования ВС США, целью удара было пресечение финансирования хуситов. Сообщалось, что в результате атаки погибли 20 человек, ещё 50 получили ранения.