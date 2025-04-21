На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота достигает 4750 метров. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи, где проживают около 4,5 тысячи человек. Извержение ведёт к повышенной бдительности местных служб.