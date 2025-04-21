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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

На Камчатке зафиксировали начало нового извержения вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Минувшей ночью наблюдалось яркое свечение в вершинном кратере исполина.

«Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — пояснили в научном учреждении.

Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота достигает 4750 метров. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи, где проживают около 4,5 тысячи человек. Извержение ведёт к повышенной бдительности местных служб.

Напомним, 12 апреля другой вулкан на Камчатке — Безымянный — выбросил пепел на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 90 километров.