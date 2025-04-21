Стало известно, когда соратник Трампа приедет в Россию

«(Госсекретарь США Марко) Рубио, Уиткофф и (спецпосланник Трампа по Украине Кит — прим. URA.RU) Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне, сообщают американские чиновники. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока не сообщалось», — пишет WSJ.