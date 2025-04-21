Стало известно, когда соратник Трампа приедет в Россию

Стив Уиткофф (слева на фото) может приехать в Россию на следующей неделе.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Россию после встречи представителей Вашингтона, Украины и Европы, которая состоится в Лондоне в конце текущей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
«(Госсекретарь США Марко) Рубио, Уиткофф и (спецпосланник Трампа по Украине Кит — прим. URA.RU) Келлог планируют принять участие в предстоящей встрече в Лондоне, сообщают американские чиновники. После этого Уиткофф может совершить еще одну поездку в Россию, хотя о поездке пока не сообщалось», — пишет WSJ.
Ранее Стив Уиткофф уже посещал Россию, где, по данным СМИ, мог провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а до этого обсуждал вопросы с представителем Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США тогда стал возможен благодаря временной отмене санкций американским правительством.