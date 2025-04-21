США предлагают отдать им ЗАЭС

ЗАЭС находится в Запорожской области.
США рассматривают возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с установлением над ними контроля Вашингтона как одно из условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Еще одна идея США, по словам чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную территорию, которая может оказаться под американским контролем», — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. При этом газета не уточняет, какие именно территории вокруг атомной электростанции предполагается сделать нейтральными.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял о готовности Киева совместно с США установить контроль над Запорожской АЭС, однако в России такие предложения называли нереалистичными и подчеркивали, что станция находится на российской территории и передача контроля невозможна из-за вопросов ядерной и физической безопасности. Обсуждение судьбы ЗАЭС регулярно поднимается на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.