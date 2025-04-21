США предлагают отдать им ЗАЭС

«Еще одна идея США, по словам чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную территорию, которая может оказаться под американским контролем», — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. При этом газета не уточняет, какие именно территории вокруг атомной электростанции предполагается сделать нейтральными.