Огонь на парковке: во Владивостоке автопожар испепелил две машины

Днём 20 апреля на парковке, расположенной на улице Ватутина во Владивостоке, произошло возгорание сразу двух автомобилей. По прибытии пожарных расчётов машины уже были охвачены огнём изнутри, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Огонь повредил два транспортных средства, также частично пострадал стоявший рядом автомобиль. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Специалисты проводят проверку.
Напомним, во Владивостоке прокуратура Первореченского района взяла под контроль расследование поджога трех автомобилей, произошедшего 31 марта на улице Адмирала Горшкова. По предварительным данным, неустановленное лицо подожгло один автомобиль, который полностью выгорел. Огонь распространился и на два других транспортных средства, которые получили частичные повреждения.
Ранее крупный пожар на автостоянке во Владивостоке уничтожил 22 автомобиля. Подозреваемых в поджоге отправили в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.