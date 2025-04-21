Огонь на парковке: во Владивостоке автопожар испепелил две машины

Напомним, во Владивостоке прокуратура Первореченского района взяла под контроль расследование поджога трех автомобилей, произошедшего 31 марта на улице Адмирала Горшкова. По предварительным данным, неустановленное лицо подожгло один автомобиль, который полностью выгорел. Огонь распространился и на два других транспортных средства, которые получили частичные повреждения.