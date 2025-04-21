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На Ипподромской в Новосибирске обрушилась подпорная стена: фотографии с места происшествия

Происшествие случилось сегодня, 21 апреля, в 5 утра.

На улице Ипподромской обрушилась подпорная стена.

Представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии перекрыли полосы рядом с обрушением.

На данный момент, городские дорожные службы работают над ликвидацией аварийной ситуации.