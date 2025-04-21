Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело мужчины нашли на месте пожара в СНТ Хабаровского края

В регионе зарегистрировано четыре пожара.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в Хабаровском крае зарегистрировано четыре пожара в жилом секторе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября дважды горели деревянные бараки. В первом случае огонь повредил вещи, мебель, крышу и чердачное перекрытие. Во втором — частично выгорели квартиры на первом и втором этажах, повреждена кровля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На улице Краснореченской пожарные за 30 минут ликвидировали возгорание в металлическом гараже, где сгорели домашние вещи.

Трагический случай произошел в селе Ильинка Хабаровского района. В сторожке на территории СНТ «Полесье 2» обнаружен погибший мужчина. Огнем повреждена блок-комната площадью 25 квадратных метров. С места происшествия эвакуирован газовый баллон.

Причины всех пожаров устанавливаются. Пострадавших, кроме погибшего в Ильинке, нет.