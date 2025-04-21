Тело мужчины нашли на месте пожара в СНТ Хабаровского края

За последние 24 часа в Хабаровском крае зарегистрировано четыре пожара в жилом секторе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября дважды горели деревянные бараки. В первом случае огонь повредил вещи, мебель, крышу и чердачное перекрытие. Во втором — частично выгорели квартиры на первом и втором этажах, повреждена кровля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.