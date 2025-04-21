В Татарстане подросток погиб в ДТП с мотоциклом

По предварительным данным, подросток за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и столкнулась с автомобилем Skoda, двигавшимся в попутном направлении. В результате сильного удара водитель квадроцикла получила тяжелые травмы, а ее пассажир — мальчик 2012 года рождения — погиб на месте.