В Татарстане подросток погиб в ДТП с мотоциклом

В Татарстане произошло трагическое ДТП с участием несовершеннолетних: в результате аварии на квадроцикле погиб 12-летний мальчик, а 15-летняя девочка получила серьезные травмы. Инцидент случился в воскресенье вечером в Пестречинском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, подросток за рулем квадроцикла выехала с разделительной полосы и столкнулась с автомобилем Skoda, двигавшимся в попутном направлении. В результате сильного удара водитель квадроцикла получила тяжелые травмы, а ее пассажир — мальчик 2012 года рождения — погиб на месте.
На месте происшествия работают сотрудники автоинспекции. Ведется проверка и выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее недалеко от села Романово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса, перевозившего юных хоккеисток. Дети возвращались со всероссийского турнира «Золотая шайба».